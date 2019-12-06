«Да его не узнать!»: Как изменился актер из сериала «Интерны»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-06T13:18:14+03:00

Александр признается, что совсем не любит стричься. Фото: Артем ГЕРЦ

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Когда в студию зашел высокий мужчина, с длинной густой бородой, ведущие радио «КП»-Екатеринбург (92,3 FM) не сразу узнали в нем актера популярного сериала «Интерны» Александра Ильина. В ситкоме он играл роль Семена Лобанова.

- С бородой жить легче! - смеется Александр Ильин и интригует. – Мне она пригодится…

А вот таким Александра можно было увидеть в сериале "Интерны" на ТНТ Фото: кадр из сериала/ТНТ

Оказывается, бороду актер отрастил не просто так:

- Я вообще не люблю процесс стрижки волос и стараюсь, как можно реже попадать «в лапы» парикмахеров, - объясняет Александр. – Но конкретно сейчас это для роли. В конце октября закончил работу в проекте «Собор». Это 12-серийный фильм Первого канала. Я там играю беглого крепостного. Повернутого на религиозной теме. А сейчас буду сниматься у Кирилла Серебренникова. Он написал сценарий по книге «Петров в гриппе».

Полное интервью с актером Аллександром Ильиным читайте на нашем сайте в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU