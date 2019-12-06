«Да его не узнать!»: Как изменился актер из сериала «Интерны»
Когда в студию зашел высокий мужчина, с длинной густой бородой, ведущие радио «КП»-Екатеринбург (92,3 FM) не сразу узнали в нем актера популярного сериала «Интерны» Александра Ильина. В ситкоме он играл роль Семена Лобанова.
- С бородой жить легче! - смеется Александр Ильин и интригует. – Мне она пригодится…
А вот таким Александра можно было увидеть в сериале "Интерны" на ТНТ Фото: кадр из сериала/ТНТ
Оказывается, бороду актер отрастил не просто так:
- Я вообще не люблю процесс стрижки волос и стараюсь, как можно реже попадать «в лапы» парикмахеров, - объясняет Александр. – Но конкретно сейчас это для роли. В конце октября закончил работу в проекте «Собор». Это 12-серийный фильм Первого канала. Я там играю беглого крепостного. Повернутого на религиозной теме. А сейчас буду сниматься у Кирилла Серебренникова. Он написал сценарий по книге «Петров в гриппе».
Полное интервью с актером Аллександром Ильиным читайте на нашем сайте в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU