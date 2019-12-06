История из первых уст: на главную елку Екатеринбурга приедут исследователи Южного полюса
Власти Екатеринбурга рассказали о планах на открытие главной городской елки, напротив администрации. Сейчас на месте автомобильной парковки возводят традиционный Ледовый городок, темой которого в этом году стало 200-летие со дня открытия Антарктиды.
Работы на площади 1905 года начались еще 16 ноября. За это время уже возведено девять ярусов праздничной ели. К 9 декабря, по словам представителей компании подрядчика, она будет установлена полностью и начнутся работы по монтажу гирлянд.
- После этого бригады возведут шестиметровые ледовые скульптуры пингвинов, китов и айсбергов. Тема снежного материка будет и в освещении городка – радужные лампы создадут имитацию северного сияния, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В этом году в Ледовом городе можно будет не только развлекаться, но и культурно просвещаться: организаторы установят информационные стенды, на которых можно будет почитать историю открытия Антарктиды и подвига русских исследователей.
- Подробно о современных экспедициях можно будет узнать, что называется, из первых уст – от самих путешественников на Южный полюс, - добавили в мэрии. – Они лично встретятся с посетителями главной елки города.
Торжественное открытие Ледового городка состоится 27 декабря в 17:00 на центральной площади Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU