История из первых уст: на главную елку Екатеринбурга приедут исследователи Южного полюса

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-06T12:52:04+03:00

Они расскажут о современных экспедициях и всех их сложностях

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Власти Екатеринбурга рассказали о планах на открытие главной городской елки, напротив администрации. Сейчас на месте автомобильной парковки возводят традиционный Ледовый городок, темой которого в этом году стало 200-летие со дня открытия Антарктиды.

Работы на площади 1905 года начались еще 16 ноября. За это время уже возведено девять ярусов праздничной ели. К 9 декабря, по словам представителей компании подрядчика, она будет установлена полностью и начнутся работы по монтажу гирлянд.

- После этого бригады возведут шестиметровые ледовые скульптуры пингвинов, китов и айсбергов. Тема снежного материка будет и в освещении городка – радужные лампы создадут имитацию северного сияния, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В этом году в Ледовом городе можно будет не только развлекаться, но и культурно просвещаться: организаторы установят информационные стенды, на которых можно будет почитать историю открытия Антарктиды и подвига русских исследователей.

- Подробно о современных экспедициях можно будет узнать, что называется, из первых уст – от самих путешественников на Южный полюс, - добавили в мэрии. – Они лично встретятся с посетителями главной елки города.

Торжественное открытие Ледового городка состоится 27 декабря в 17:00 на центральной площади Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU