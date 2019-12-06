2019-12-06T12:21:58+03:00
Общество

На Эльмаше ради новой трамвайной линии на три недели закроют улицу

Строительные работы будут проходить с 7 по 27 декабря
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на три недели перекрывают улицуВ Екатеринбурге на три недели перекрывают улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Эльмаше ради строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму на месяц закрывают улицу Березовую – с 7 по 27 декабря.

- Это необходимо сделать в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – После окончания земляных работ все элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня мы рассказывали уже про новую трамвайную линию. Вагончики планируют запустить по ней уже к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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