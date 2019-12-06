На Эльмаше ради новой трамвайной линии на три недели закроют улицу
На Эльмаше ради строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму на месяц закрывают улицу Березовую – с 7 по 27 декабря.
- Это необходимо сделать в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – После окончания земляных работ все элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
Сегодня мы рассказывали уже про новую трамвайную линию. Вагончики планируют запустить по ней уже к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU