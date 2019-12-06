2019-12-06T12:00:07+03:00
Происшествия

Уральца, который устроил смертельное ДТП, отправили на пять лет в колонию-поселение

Мужчина был пьян и не справился с управлением
Мария Трапезникова
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Мужчина 11 раз привлекался к ответственности за превышение скоростиМужчина 11 раз привлекался к ответственности за превышение скоростиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Богдановиче отправили под суд 40-летнего уроженца Пермского края. Его обвиняют в пьяной езде, которая повлекла за собой гибель человека. Мужчина и ранее нарушал ПДД – только за 2018 год он привлекался к ответственности за превышение скорости 11 раз, но урок из этого для себя не извлек.

- В конце августа прошлого года подсудимый, не имея при себе полиса обязательного страхования, сел за руль в пьяном виде, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Кроме того, ни он, ни его пассажир не было пристегнуты ремнями безопасности.

Следуя в Екатеринбург, в районе АЗС, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От удара машину перевернуло.

- В результате ДТП его пассажир получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте, - добавили в прокуратуре. – Виновника с травмами госпитализировали в хирургию ЦРБ Богдановича.

В итоге, на мужчину завели уголовное дело, которое позже передали в суд. Его отправили в колонию-поселение на пять лет и лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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