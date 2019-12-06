Поставят больше камер: свердловская ГИБДД к 2030 году хочет снизить смертность до нуля

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-06T11:32:03+03:00

Для этого планируется к 2024 году установить видеокамеры еще на 122 перекрестках Екатеринбурга

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Представители Свердловской ГИБДД сегодня, во время пресс-конференции с журналистами, заявили, что еще на 122 перекрестках Екатеринбурга к 2024 году будут установлены камеры видеофиксации. Госавтоинспекция полагает, что это поможет к 2030 году свести число смертей от ДТП к нулю.

- Все камеры установлены там, где уже пострадали люди. В 2020 году мы нацелены на показатель не больше четырех погибших на 100 тысяч населения, - заявил Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД по Свердловской области. – К 2030 году мы планируем выйти на нулевую смертность.

По данным ГИБДД, с начала года в области зафиксировано 2,8 миллиона нарушений – в основном, это превышение скорости, проезд на «красный» и не пропуск пешеходов. В последним случае с начала года пострадали 69 человек, еще двое погибли.

На сегодняшний день на дорогах региона работает 218 камера, 135 из них – передвижные.

ИСТОЧНИК KP.RU