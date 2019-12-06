2019-12-06T11:21:43+03:00
Происшествия

Обвиняемому в смертельном ДТП на Малышева продлили арест до 12 февраля

Судья посчитала, что домашний арест в этом сложном уголовном деле невозможен
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Васильев останется под стражей до 12 февраляВасильев останется под стражей до 12 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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6 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по выбору меры пресечения в отношении обвиняемого в смертельной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Малышева и Московская рано утром 4 августа. Тогда погибли два молодых парня 25 и 26 лет.

Защита Владимира Васильева ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако судья приняла решение продлить содержание 23-летнего Васильева в СИЗО до 12 февраля 2020 года включительно.

В суд сегодня пришла мать обвиняемого, а отец – силовик из Росгвардии, который мог сдать анализ мочи за сына, на заседании так и не появился.

Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

После оглашения приговора из зала Васильева попросили рассказать правду, поступить «как мужик». В ответ Васильев промолчал. Также его спросили, будет его защита обжаловать арест, но он тоже замялся с ответом на этот вопрос.

Васильеву грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Васильеву грозит до 15 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ на решение судьи о продлении арест обвиняемый заявил, что ему все понятно.

«КП-Екатеринбург» вела текстовую и видео трансляцию из зала суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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