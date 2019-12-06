2019-12-06T11:02:55+03:00
Общество

Коммунальщики избавили Екатеринбург от 22 тысяч тонн снега

Сегодня на улицах города работают 466 рабочих
Мария Трапезникова
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Вчера на дороги было высыпано больше восьми тонн реагентаВчера на дороги было высыпано больше восьми тонн реагентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коммунальщики за первую неделю декабря вывезли из Екатеринбурга больше 22 тысяч тонн снега. Во всех районах сейчас ведутся работы по расчистке городских улиц от снежных заносов и противогололедной обработке дорог и тротуаров.

- В ночь с 5 на 6 декабря на улицах Екатеринбурга было задействовано 263 машины спецтехники. В ночную смену сугробы разгребали 126 дорожных рабочих, - отметили в пресс-службе администрации города. – За сутки из Екатеринбурга вывезли больше четырех тысяч тонн снега.

Сегодня днем, 6 декабря, на тропу войны вышли 466 рабочих и 205 спецмашин. А вчера на дороги было высыпано больше восьми тонн реагента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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