Коммунальщики избавили Екатеринбург от 22 тысяч тонн снега
Коммунальщики за первую неделю декабря вывезли из Екатеринбурга больше 22 тысяч тонн снега. Во всех районах сейчас ведутся работы по расчистке городских улиц от снежных заносов и противогололедной обработке дорог и тротуаров.
- В ночь с 5 на 6 декабря на улицах Екатеринбурга было задействовано 263 машины спецтехники. В ночную смену сугробы разгребали 126 дорожных рабочих, - отметили в пресс-службе администрации города. – За сутки из Екатеринбурга вывезли больше четырех тысяч тонн снега.
Сегодня днем, 6 декабря, на тропу войны вышли 466 рабочих и 205 спецмашин. А вчера на дороги было высыпано больше восьми тонн реагента.
ИСТОЧНИК KP.RU