2019-12-06T10:08:01+03:00
Происшествия

Свердловские следователи заинтересовались бродячим собаками, которые нападают на жителей Североуральска

Из-за них один из прохожих едва не попал под машину
Мария Трапезникова
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Фото: сркиншот с видеоФото: сркиншот с видео
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Минувшим днем в Североуральске, что в Свердловской области, произошел еще один неприятный случай с бродячими собаками. Стая бездомных псов напала на прохожего, погналась за ним и чуть не загнала мужчину под проезжающую мимо машин – она ехала на большой скорости. Это смогли запечатлеть на видео очевидцы.

Мужчина лишь по счастливой случайности не попал под колеса. Затем эта же свора собак начала подбегать к проходившей неподалеку женщине с детской коляской.

После публикации этого видео, бродячими собаками, свободно гуляющими по улицам Североуральска и пугающими прохожих, заинтересовались следователи.

Свора бродячих собак чуть не загнала прохожего под колеса машины.Видео: сообщество "RU_CHP: Первый по происшествиям"

- Следственным отделом по Североуральску организовано проведение доследственной проверки по сообщению о нападении нескольких собак на прохожего, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В ходе нее будут выяснены все обстоятельства происшествия.

Сейчас следователи разыскивают и опрашивают всех возможных очевидцев. Помимо этого, силовики потребовали у властей служебную документацию относительно работы муниципальных служб по отлову бездомных животных.

Напомним, что, согласно новым правилам, всех бродячих собак с улиц отлавливают и помещают в ПКС. Там на протяжении месяца их лечат, стерилизуют/кастрируют и чипируют. После этого, если собаки не проявляют агрессии, их выпускают на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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