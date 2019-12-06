На Урале появится новый ледовый дворец для хоккеистов и фигуристов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-06T09:33:33+03:00

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В Сысерти начали строить новый ледовый дворец для хоккеистов и фигуристов. Сегодня на торжественное открытие приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

- Сегодня мы все вместе сделали еще на один шаг к тому, чтобы как можно больше детей и жителей нашего региона занимались спортом и вовлекались в здоровый образ жизни, - сказал Куйвашев.

Фото: пресс-служба УГМК

Проект планируют реализовать в два этапа. На первом будет построен ледовый дворец и создана вся необходимая для его работы инфрастуктура – трансформаторная подстанция, блочная котельная и холодильная установка. На втором построят спортивную площадку, а в перспективе – и центр бокса. На территории комплекса будут тренироваться не только хоккеисты и фигуристы – здесь можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

На сегодняшний день, за последние семь лет, на территории Свердловской области было построено больше 20 ледовых арен, еще девять откроют в ближайшее время. Данный ледовый дворец станет первым крытым спорткомплексом.

ИСТОЧНИК KP.RU