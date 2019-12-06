2019-12-06T08:23:17+03:00
Общество

Уральские предприятия наказали за слишком грязные стоки

Оказалось, что степень загрязненности превышает норму
Мария Трапезникова
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"Водоканал" и "Уралхиммаш" наказали за то, что они выбрасывали в Исеть слишком грязные сточные воды"Водоканал" и "Уралхиммаш" наказали за то, что они выбрасывали в Исеть слишком грязные сточные водыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить, как два уральских предприятия, МУП «Водоканал» и ПАО «Уралхиммаш», соблюдают природоохранное законодательство.

И во время проверки установила, что обе эти организации сливают в реку Исеть сточные воды, которые превышают нормы концентрации загрязнения. И привлекала организации к ответственности.

- ПАО «Уралхиммаш» исправился – по результатам повторного отбора проб сточной воды превышений нормы не выявлено, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А вот МУП «Водоканал» исправляться не захотел. Тогда прокурор обратился в суд.

Кроме этого, накануне, 5 декабря, по результатам рассмотрения Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора, и «Водоканал» и «Уралхиммаш» оштрафовали на 400 тысяч рублей – в общей сумме – за нарушение требований к охране воды.

Прокуратурой также были проверены филиалы предприятий в Березовском и Первоуральске. Оказалось, что они находятся в аварийном состоянии. Поэтому ведомство обратилась в суд с требованием привести сооружения в идеальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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