2019-12-06T07:42:15+03:00
Общество

Нашли тайную дверь в кладовую: уралец спрятался от приставов за банками с заготовками

Его обвиняли в грабеже и просили добровольно прийти в суд для рассмотрения дела, но он игнорировал
Мария Трапезникова
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Мужчина решил спрятаться от приставов в кладовойМужчина решил спрятаться от приставов в кладовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы вытащили должника, жителя Сысерти, из кладовой его дома – там он от них прятался. Дело в том, что мужчину обвиняют в грабеже по статье 161 УК РФ, поэтому он должен был явиться в Сысертский районный суд для рассмотрения уголовного дела в отношении него.

- Но мужчина долгое время игнорировал постановление. Тогда приставы приехали к нему, в частный дом на «уральской рублевке», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Дверь открыла супруга и сказала, что мужа дома нет.

Она пригласила приставов пройти внутрь, чтобы те смогли лично в этом убедиться. Что они и сделали. И обнаружили потайную дверь, которая вела в кладовую.

- В помещении за банками с заготовками и был обнаружен гражданин, подвергнутый принудительному приводу, - добавили в УФССП.

Приставы доставили мужчину в суд. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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