Как в замке у Красной королевы: под Екатеринбургом за 40 миллионов продают элитную усадьбу с кровавым интерьером

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-06T07:16:43+03:00

Помимо него на участке есть гостевой охотничий домик и гараж на две машины

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В поселке Таватуй, что под Екатеринбургом, продают элитную усадьбу, которая внутренним убранством больше напоминает замок Красной королевы из сказки «Алиса в стране чудес». А все потому, что большая часть дома окрашена в кроваво-красные оттенки. Просят за такую роскошь 39,9 миллионов рублей.

Фото: портал N1.RU

- Усадьба расположена на живописном месте, на берегу озера Таватуй, в самой его престижной и уединенной части в окружении респектабельных соседей, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU. – Усадьба окружена лесом, вторая береговая линия, до озера три минуты прогулочным шагом.

Снаружи усадьба выглядит очень скромно. Фото: портал N1.RU

В доме три этажа, но помимо него, на участке в 12 соток располагается еще гостевой домик в охотничьем стиле и гараж на две машины с автоматическими воротами.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Вид с веранды. Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU