Как в замке у Красной королевы: под Екатеринбургом за 40 миллионов продают элитную усадьбу с кровавым интерьером
В поселке Таватуй, что под Екатеринбургом, продают элитную усадьбу, которая внутренним убранством больше напоминает замок Красной королевы из сказки «Алиса в стране чудес». А все потому, что большая часть дома окрашена в кроваво-красные оттенки. Просят за такую роскошь 39,9 миллионов рублей.
Фото: портал N1.RU
- Усадьба расположена на живописном месте, на берегу озера Таватуй, в самой его престижной и уединенной части в окружении респектабельных соседей, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU. – Усадьба окружена лесом, вторая береговая линия, до озера три минуты прогулочным шагом.
Снаружи усадьба выглядит очень скромно. Фото: портал N1.RU
В доме три этажа, но помимо него, на участке в 12 соток располагается еще гостевой домик в охотничьем стиле и гараж на две машины с автоматическими воротами.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Вид с веранды. Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU