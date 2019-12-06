В Екатеринбурге у ректора скандального ВУЗа арестовали счета на 127 миллионов

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-06T06:44:10+03:00

У ректора ВУЗа арестовали счета на 127,7 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое решение было принято в рамках дела о банкротстве из-за долгов заведения в 77 миллионов

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У ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова арестовали счета на сумму 127,7 миллионов рублей. Об этом указано в материалах дела, опубликованных на сайте Свердловского арбитражного суда. Такое решение было принято в рамках дела о банкротстве.

Инициатором такого исхода стала организация «Лоза», которая ранее добивалась банкротства ВУЗа – учебное заведение задолжало ей больше 77 миллионов рублей.

- «Лоза» ссылается на то, что целью применения истребимой обеспечительной меры является защита интересов кредиторов должника, - сообщается в документации. – Ходатайство общества о принятии обеспечительных мер удовлетворить.

Напомним, что УрФЮИ еще в 2016 году Рособрнадзор лишил аккредитации. Руководству порекомендовали пересмотреть образовательные программы по юриспруденции и экономике и привести их в соответствие к требованиям образовательной системе. Всех студентов распределили по другим заведениям. В 2018 году решения Рособрнадзора отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU