В Екатеринбурге у ректора скандального ВУЗа арестовали счета на 127 миллионов
У ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова арестовали счета на сумму 127,7 миллионов рублей. Об этом указано в материалах дела, опубликованных на сайте Свердловского арбитражного суда. Такое решение было принято в рамках дела о банкротстве.
Инициатором такого исхода стала организация «Лоза», которая ранее добивалась банкротства ВУЗа – учебное заведение задолжало ей больше 77 миллионов рублей.
- «Лоза» ссылается на то, что целью применения истребимой обеспечительной меры является защита интересов кредиторов должника, - сообщается в документации. – Ходатайство общества о принятии обеспечительных мер удовлетворить.
Напомним, что УрФЮИ еще в 2016 году Рособрнадзор лишил аккредитации. Руководству порекомендовали пересмотреть образовательные программы по юриспруденции и экономике и привести их в соответствие к требованиям образовательной системе. Всех студентов распределили по другим заведениям. В 2018 году решения Рособрнадзора отменили.
ИСТОЧНИК KP.RU