Проиграл по буллитам: «Автомобилист» уступил команде из Сочи

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-06T06:27:58+03:00

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Накануне состоялся завершающий матч выездной серии. И он стал одним из самых непростых для екатеринбургской сборной «Автомобилист». На льду наши хоккеисты встретились с командой «Сочи». Игра осложнялась еще и тем, что перед самым матчем по состоянию здоровья выбыли Якуб Коварж и Брукс Мэйсек. А потом на скамью сел и Найджел Доус.

- Хозяева открыли счет в первом периоде, и нашей команде долгое время не удавалось его сравнять, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Однако на последней минуте матча екатеринбуржцы собрались. Им удалось «снять» вратаря и за 14 секунд до финальной сирены перевести игру в овертайм – с этим помог Степан Хрипунов.

- Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов сильнее были сочинцы, - добавили в пресс-службе.

Итоговый счет составил 2:1 в пользу «Сочи». Таким образом, «Авто» везет домой пять очков из шести возможных. И уже в эту субботу, 7 декабря, команда сыграет дома против рижского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU