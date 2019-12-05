2019-12-05T21:42:11+03:00
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства юриста в Екатеринбурге

Следователи не исключают, что его смерть может быть связана с профессиональной деятельностью
Алина СУРИНА
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Следователи надеются раскрыть преступление «по горячим следам»Следователи надеются раскрыть преступление «по горячим следам»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства юриста в Екатеринбурге. Следователи не исключают, что смерть Владимира Яшина может быть связана с профессиональной деятельностью.

- По факту обнаружения тела мужчины с признаками криминальной смерти следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «убийство». Выполняется комплекс мероприятий по раскрытию преступления «по горячим следам», - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Сейчас следователями будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. Это нужно для того, чтобы выяснить давность и точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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