Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства юриста в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства юриста в Екатеринбурге. Следователи не исключают, что смерть Владимира Яшина может быть связана с профессиональной деятельностью.
- По факту обнаружения тела мужчины с признаками криминальной смерти следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «убийство». Выполняется комплекс мероприятий по раскрытию преступления «по горячим следам», - рассказали в следственном комитете Свердловской области.
Сейчас следователями будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. Это нужно для того, чтобы выяснить давность и точную причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU