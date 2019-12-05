2019-12-05T20:19:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался легендарный художник и автор Краснознаменной группы

Ролен Шеин ушел из жизни на 93-м году жизни
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге скончался легендарный художник и автор Краснознаменной группы, которая раньше была установлена на Плотинке. Ролен Шеин ушел из жизни на 93-м году жизни.

- Церемония прощания с Роленом Шеиным состоится в пятницу, 6 декабря, в 13:00 в доме прощания «Вознесение» (улица Серафимы Дерябиной, 41а), - написали на сайте администрации Екатеринбурга.

Ролен Шеин родился в 1926 году. Художник принимал участие в боях Великой Отечественной войны на Ленинградском и Дальневосточном фронтах. После окончания войны служил при штабе Уральского военного округа и принимал участие в создании специальных оперативных карт.

Ролен Шеин продвигал вперёд техническую эстетику Советского Союза и России. Художник организовал Первую всесоюзную конференцию по технической эстетике, возглавлял уральский филиал Всероссийского НИИ технической эстетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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