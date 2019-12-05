СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-05T18:04:54+03:00

Четырехметровое сооружение будет стоять в торговом центре до конца каникул

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В Екатеринбурге собрали елку из мячей с автографами баскетболисток УГМК. Четырехметровое сооружение будет стоять в торговом центре «Гринвич» до конца каникул. Уникальную елку собрали из 230 мячей. Это благотворительный проект, поэтому после праздников их передадут представителям добровольческого движения «Дорогами добра».

На открытии выступила группа поддержки «Funny Foxes Kids»Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии «Баскетбольной елки» выступила группа поддержки «Funny Foxes Kids». А «лисицы» провели автограф - сессию и ответили на вопросы болельщиков.

"Лисицы" раздали свои автографыФото: Алексей БУЛАТОВ

Елку собрали из 230 мячейФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU