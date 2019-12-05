2019-12-05T16:44:06+03:00
Общество

Черные лесорубы принесли Свердловской области ущерб больше 24 миллионов рублей

С незаконной вырубкой леса борются в уральской полиции
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено В.Н. ГорелыхФото: предоставлено В.Н. Горелых
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Черные лесорубы принесли Свердловской области ущерб больше 24 миллионов рублей. С незаконной вырубкой леса борются в уральской полиции. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в этом году сотрудники УЭБиПК совместно с министерством природных ресурсов и экологии разработали межведомственный план дополнительных мер. Они направлены на пресечение незаконной рубки насаждений, контрабанды леса, уклонения от налогов, хищения и нецелевого использования бюджетных средств, совершаемых в данной отрасли.

- За 2019 год гарнизоном полиции выявлено 196 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), из них раскрыто - 98, установлен ущерб на сумму свыше 24 миллионов рублей, в суд для рассмотрения по существу направлено 76 уголовных дел. К примеру, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статья 290 УК РФ (получение взятки), в отношении начальника Байкаловского участка Уральской базы авиационной охраны лесов, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Мужчина обвинялся в получении денег от представителей коммерческих организаций. Начальник Уральской базы авиационной охраны лесов должен был прикрывать их незаконные действия, такие как вырубка леса и санитарно-оздоровительные мероприятия на неарендованных участках местного лесничества. По решению суда чиновник должен выплатить штраф 2 миллиона рублей.

В феврале бизнесмен выплатил причиненный государству ущерб в 160 тысяч рублей. Он обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений на территории Новолялинского лесничества. Еще один черный лесоруб был обнаружен сотрудниками полиции в Реже. Общественнику пришлось за вырубку деревьев выплатить штраф в 470 тысяч рублей.

Черные лесорубы были обнаружены в ходе рейдов. Сейчас от подразделений гарнизона требуют, чтобы с незаконной вырубкой лесов боролись и в повседневной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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