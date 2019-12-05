В полиции прокомментировали ограбление элитного коттеджа «Мисс Екатеринбург

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-05T16:32:09+03:00

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В управлении МВД по Екатеринбургу прокомментировали ограбление коттеджа в поселке Образцово, который принадлежит «Мисс Екатеринбург - 2015» Владиславе Тарасовой.

Тарасова выиграла конкурс красоты в 21 годФото: Архив "КП"

- По данному факту отделом полиции № 8 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 ук РФ «Кража, с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время сотрудники проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий. Изучаются записи с камер наблюдения, устанавливаются возможные очевидцы. Также на причастность будут проверены лица ранее судимые за аналогичные преступления и недавно освободившиеся из мест лишения свободы, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД города.

По данным издания «Лампа», грабители подобрали ключ к двери коттеджа и украли часы с бриллиантами, ювелирные украшения и наличные. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU