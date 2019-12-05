2019-12-05T16:05:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за пожара рядом с ТЦ из «Пекина» эвакуировали 600 человек

На первом этаже было сильное задымление
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге из-за пожара рядом с ТЦ из «Пекина» эвакуировали 600 человек. По словам очевидцев, на первом этаже было сильное задымление. Возле магазина загорелся мусор. По данным МЧС, пострадавших нет.

- В 16:36 поступило сообщение о возгорании по адресу: Екатеринбург, улица Ольховская. На территории, прилегающей к торговому центру, горел мусор в пресс-компакторе, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Через полчаса пожар потушили, сейчас спасатели делают проливку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции прокомментировали ограбление элитного коттеджа Мисс Екатеринбург
«Уральская ночь музыки» вошла в список лучших проектов России
Юлия Михалкова предложила рассказывать о нацпроектах в TikTok
Заметет и сдует: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
У свердловской больницы появилась новая вертолетная площадка для санавиации
«Группа ЛСР» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»
На реконструкцию старинных подземелий в сквере Нижнего Тагила выделили миллион рублей
В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика с веснушками
В Екатеринбург съедутся 300 лучших борцов со всей России
На свердловской трассе иномарка выехала на встречку и протаранила «газель»
«Кофейня, коворкинг или магазин?»: рассказываем, что строят в центре Екатеринбурга на территории ИК-2