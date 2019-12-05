СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-05T16:05:06+03:00

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В Екатеринбурге из-за пожара рядом с ТЦ из «Пекина» эвакуировали 600 человек. По словам очевидцев, на первом этаже было сильное задымление. Возле магазина загорелся мусор. По данным МЧС, пострадавших нет.

- В 16:36 поступило сообщение о возгорании по адресу: Екатеринбург, улица Ольховская. На территории, прилегающей к торговому центру, горел мусор в пресс-компакторе, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Через полчаса пожар потушили, сейчас спасатели делают проливку.

ИСТОЧНИК KP.RU