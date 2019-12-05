2019-12-05T15:37:35+03:00
Общество

«Уральская ночь музыки» вошла в список лучших проектов России

В этом году фестиваль собрал больше 300 тысяч гостей
Мария Трапезникова
Поделиться:
В следующем году организаторы обещали исправитьсяВ следующем году организаторы обещали исправитьсяФото: Галина Соловьева
Изменить размер текста:

Ural Music Night или, как ее еще называют, «Уральская ночь музыки» вошла в топ-100 лучший проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 году. Такой статус ей присвоили накануне, 4 декабря, на всероссийской конференции добровольцев в Сочи.

- Оценку проводили как эксперты фонда, так и другие руководители ведущих российских некоммерческих организаций, - отметили в пресс-службе UMN. - Лучшие были отобраны из более чем 16 тысяч проектов, поданных в 2017 году.

Кстати, не так давно «Ночь музыки» признали самым выдающимся молодым фестивалем России и Европы. Его специальным призом отметили жюри Европейской ассоциации фестивалей.

Напомним, что в этом году «Уральская ночь музыки» собрала больше 300 тысяч гостей. А на 80 площадках выступили 2 700 музыкантов из 28 стран мира. Однако, даже несмотря на такие показатели, не обошлось и без негатива - отмены концертов, травмирования из-за плохой организации и большого количества мусора на улицах города. На будущий год организаторы обещают исправиться, ведь курировать проект взялся губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции прокомментировали ограбление элитного коттеджа Мисс Екатеринбург
В Екатеринбурге из-за пожара рядом с ТЦ из «Пекина» эвакуировали 600 человек
Юлия Михалкова предложила рассказывать о нацпроектах в TikTok
Заметет и сдует: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
У свердловской больницы появилась новая вертолетная площадка для санавиации
«Группа ЛСР» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»
На реконструкцию старинных подземелий в сквере Нижнего Тагила выделили миллион рублей
В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика с веснушками
В Екатеринбург съедутся 300 лучших борцов со всей России
На свердловской трассе иномарка выехала на встречку и протаранила «газель»
«Кофейня, коворкинг или магазин?»: рассказываем, что строят в центре Екатеринбурга на территории ИК-2