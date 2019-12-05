«Уральская ночь музыки» вошла в список лучших проектов России

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-05T15:37:35+03:00

В этом году фестиваль собрал больше 300 тысяч гостей

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Ural Music Night или, как ее еще называют, «Уральская ночь музыки» вошла в топ-100 лучший проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 году. Такой статус ей присвоили накануне, 4 декабря, на всероссийской конференции добровольцев в Сочи.

- Оценку проводили как эксперты фонда, так и другие руководители ведущих российских некоммерческих организаций, - отметили в пресс-службе UMN. - Лучшие были отобраны из более чем 16 тысяч проектов, поданных в 2017 году.

Кстати, не так давно «Ночь музыки» признали самым выдающимся молодым фестивалем России и Европы. Его специальным призом отметили жюри Европейской ассоциации фестивалей.

Напомним, что в этом году «Уральская ночь музыки» собрала больше 300 тысяч гостей. А на 80 площадках выступили 2 700 музыкантов из 28 стран мира. Однако, даже несмотря на такие показатели, не обошлось и без негатива - отмены концертов, травмирования из-за плохой организации и большого количества мусора на улицах города. На будущий год организаторы обещают исправиться, ведь курировать проект взялся губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU