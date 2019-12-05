2019-12-05T15:36:09+03:00
Общество

Заметет и сдует: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение

Завтра по всей территории области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 23 м/с
Мария Трапезникова
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На Урале объявили штормовое предупреждениеНа Урале объявили штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение на пятницу, 6 декабря. Так, завтра на всей территории Урала ожидаются сильный снег и ветер до 23 м/с. В связи с этим спасатели напомнили о простых правилах безопасности.

- Лучше не планировать завтра дальние поездки без особой необходимости. А если все же решили поехать, то рекомендуем ознакомиться перед этим с метеосводкой, обеспечить запас бензина и взять теплую одежду, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Также спасатели советуют захватить заодно еду, различные медикаменты, обязательно заряженный мобильный телефон. Перед дорогой следует изучить маршрут и выяснить расположение кафе и населенных пунктов.

- Обязательно следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, - добавили в МЧС.

Если вы вдруг попали в ЧС, следует позвонить по номеру пожарных и спасателей МЧС России101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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