2019-12-05T15:42:10+03:00
Общество

У свердловской больницы появилась новая вертолетная площадка для санавиации

В 2019 году на это было выделено 140 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба регионального МинздраваФото: пресс-служба регионального Минздрава
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В Сысерти построили новую вертолетную площадку для Центральной районной больницы. Сегодня ее торжественно открыли представители Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и заодно оценили безопасность прилегающей территории.

- Больница способна встречать воздушные судна даже в темное время суток. На здании установлена система освещения, ветроуказатель и сигнальный маяк для пилота, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. - На самой площадке по периметру тоже установлена вся необходимая подсветка.

Всего в Свердловской области работает 29 вертолетных площадок. В этом году на развитие санавиации из федерального бюджета выделено 112,7 миллионов рублей, из областного - 27,6 миллионов.

- Раньше мы выполняли до 250 вылетов, вертолетами эвакуировалось 180 - 200 больных и пострадавших. Ситуация резко поменялась благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева и регионального Минздрава. Только за девять месяцев по воздуху эвакуировано более 600 пациентов, - ранее добавил руководитель ТЦМК Виктор Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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