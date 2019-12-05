«Группа ЛСР» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-05T12:52:22+03:00

«ЛСР. Недвижимость — Урал» в четвертый раз подряд получила главную общественную награду России в жилищном строительстве

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«ЛСР. Недвижимость — Урал» в четвертый раз подряд получила главную общественную награду России в жилищном строительстве — Золотой знак «Надежный застройщик России 2019». Она вручается ежегодно лучшим строительным компаниям по результатам гражданского и государственного контроля.

Церемония награждения состоялась 28 ноября в рамках Всероссийского саммита «Надежный застройщик России 2019», который организует Фонд развития механизмов гражданского контроля. В этом году мероприятие прошло в Москве в «Президент-Отеле» Управления делами Президента РФ.

«ЛСР. Недвижимость — Урал» получила высокие оценки за показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Ежегодно на соискание награды претендуют строительные компании, чьи объекты имеют высочайшие показатели надежности в интересах дольщиков. Эксперты проверяют юридическую и фактическую информацию о строящихся проектах, под видом «тайных покупателей» обращаются в отделы продаж для подтверждения, что работа застройщика соответствует законодательству.

Отметим, что в Уральском федеральном округе всего шесть компаний удостоились звания «Надежный застройщик России».

Столь высокий титул присваивается «ЛСР. Недвижимость — Урал» в четвертый раз подряд вполне заслуженно. По итогам 2018 года компания возглавляет тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. По состоянию на 1 декабря 2019 года занимает первое место в ТОП-50 застройщиков Свердловской области по объемам текущего строительства. На сегодняшний день в портфеле «ЛСР. Недвижимость — Урал» находится более 530 тысяч кв. м жилья. Это 12,3% об общего объема возводимых в регионе «квадратов». Компания возглавляет рейтинг застройщиков региона уже два года подряд. Имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. 70% объектов девелопера были сданы ранее указанного в проектной декларации времени. Сроки ввода и передачи объектов не срывались ни разу.