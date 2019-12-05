2019-12-05T12:48:12+03:00
Общество

На реконструкцию старинных подземелий в сквере Нижнего Тагила выделили миллион рублей

Подвалы хотят превратить в музей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Не так давно мы рассказывали о старинных подземельях, которые обнаружили рабочие во время реконструкции сквера в Нижнем Тагиле. Оказалось, что это были винные погреба купца Аксенова, который жил там в середине 19 века.

- При более тщательном обследовании выяснилось, что обнаруженное помещение было соединено подземными переходами с несколькими близлежащими строениями, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Специалисты Нижнетагильского музея ИЗО решили отреставрировать ходы и превратить их в своеобразный музей. Для этих целей из резервного фонда губернатора Свердловской области был выделен миллион рублей.

- В настоящее время перед нами стоит задача укрепить верхнюю часть арочного свода, провести чистку внутреннего пространства подвала, реализовать все бетонные работы, чтобы защитить этот объект, - рассказал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. – Кроме того, необходимо сделать дренаж для предотвращения скоплений воды.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Открыть подвал в обновленном, музейном, формате планируют уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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