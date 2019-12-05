В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика с веснушками

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-05T13:21:52+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего Михаила Данилова. Мальчика нашла полиция, с ним все хорошо.

- По результатам поисковых мероприятий местонахождение безвестно пропавшего несовершеннолетнего установлено. По предварительным сведениям, в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Оказалось, что мальчик остался ночевать у своего друга, мама которого и приютила его.

- В настоящее время решается вопрос о помещении мальчика в гос учреждение, поскольку Миша жить с тетей категорически не желает, а мама находится в больнице, где проходит лечение, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Отметим, что 7 декабря около трех десятков волонтеров выйдут на поиски пропавшей без вести Юлии Григорьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU