2019-12-05T12:24:42+03:00
Общество

В Екатеринбург съедутся 300 лучших борцов со всей России

6-7 декабря в городе пройдут всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Мария Трапезникова
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Соревнования пройдут с 6 по 7 декабряСоревнования пройдут с 6 по 7 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург приедут 300 спортсменов по греко-римской борьбе со всей страны. А все потому, что 6-7 декабря в городе пройдут всероссийские соревнования, посвященные воинам-героям Уральского добровольческого танкового корпуса и героям тыла.

- Первенство является ежегодным и проводится уже в 32-й раз. Участие в турнире на уральской земле примут порядка 300 спортсменов из разных городов страны в 10 весовых категорий, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Соревнования пройдут в спортивном центре «Верх-Исетский» (Кирова, 71). Открытие назначено на 13:00 6-го декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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