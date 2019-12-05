2019-12-05T12:03:23+03:00
Происшествия

На свердловской трассе иномарка выехала на встречку и протаранила «Газель»

От сильного удара женщина-водитель легковушки погибла на месте
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня утром, около 9:40, в Серове произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 34-летняя женщина. Находясь за рулем своего автомобиля Chery, она съехала на встречку и столкнулась с проезжающей мимо «Газелью».

- Причину выезда на полосу встречного движения установить пока не удалось. В салоне «Газели» находится только водитель, мужчина 63 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов (online)"

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов (online)"

На место аварии прибыли спасатели, они вытаскивали женщину из превратившейся в груду железа машины. К сожалению, спасти ее не удалось – она погибла еще до приезда медиков. Водитель «Газели» травм никаких не получил.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции города Серова. Они устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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