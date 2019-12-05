Рядом со «зданием-ананасом» продают старинный особняк за сто миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-05T11:17:35+03:00

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Нового хозяина ищут особняку в центре Екатеринбурга рядом с набережной. Здание, которое признано памятником культурного наследия, построено в конце 19 века. Объявление о продажи дома появилось на сайте бесплатных объявлений накануне. Продают его за 98 миллионов рублей, это стоимость уже после реконструкции.

- Выполняется полная реконструкция особняка с заменой всех коммуникаций, инженерных систем и перекрытий. Планируется сохранение и восстановление исторического облика здания, - говорится в объявлении. В помещении будет выполнена отделка shell&core. Санузлы, комнаты уборочного инвентаря и технические помещения выполнены в финишной отделке.

Фото: "Авито"

Само здание это одноэтажный особняк с дополнительным цоколем площадью 528 квадратных метров. Центральный вход со стороны улицы Горького, есть собственная прилегающая территория с местами для паркинга. Продавцы говорят, что дом можно использовать под ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU