2019-12-05T11:07:49+03:00
Общество

Урбанист Злоказов рассказал, как развить троллейбусную сеть в Екатеринбурге

Публикуем несколько его предложений
Мария Трапезникова
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Злоказов предложил несколько вариантов развития троллейбусной сети в ЕкатеринбургеЗлоказов предложил несколько вариантов развития троллейбусной сети в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский урбанист Владимир Злоказов в своем блоге порассуждал, есть ли жизнь у троллейбусов в Екатеринбурге и что сделать, чтобы ее продлить – или даже улучшить. Вот несколько его вариантов.

Во-первых, следует продлить маршрут №4, связывающий Пионерский район со станцией метро «Динамо». А вместе с ним – линию по улицам Гражданская, Машинистов, Готвальда и Опалихинская до ТРЦ «Карнавал».

Фото: Владимир Злоказов

Фото: Владимир Злоказов

Во-вторых, по словам Злоказова, имеет смысл спрямить линию по Комсомольской, чтобы она не делала крюк через Студенческую. Такое нововведение было бы удобно для пассажиров маршрутов №6 и 7.

- В противном случае этот крюк будет неудобным для тех, кто едет со стороны Малышева в Пионерский район, - заключил урбанист. – При этом сама по себе линия по Студенческой может остаться, как резервная для совершения разворота, например.

Фото: Владимир Злоказов

Фото: Владимир Злоказов

В третьих, по мере застройки района ВИЗ-Правобережный, следует продлевать линию по Крауля. На данный момент в проекте генплана это продление не предусмотрено, поэтому после застройки маршрут может просто потерять свою актуальность.

- Одним из промежуточных вариантов при продлении улицы Крауля может быть перенос троллейбусной конечной к ТЦ «Мега».

Фото: Владимир Злоказов

Фото: Владимир Злоказов

Точно такие же предложения у урбаниста возникли и к улицам Самолетной, Коммунистической и Таганской. Также, по словам Злоказова, было бы неплохо продлить маршрут, который ходит до Химмаша – так как он не доезжать несколько остановок до северной его части. И создать двустороннее троллейбусное кольцо на Уралмаше.

- Такой маршрут будет объединять полезные качества двух маршрутов, исключая их недостатки. Единственная потеря — троллейбусное движение по улице Орджоникидзе, которое оказывается невостребованным, - заключил урбанист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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