Уральскому «волку с Уолл-стрит» обещают платить до 150 тысяч

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-05T10:27:17+03:00

А стоматологу-ортопеду еще больше – до 300 тысяч

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Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» решили сделать подборку самых дорогих вакансий Екатеринбурга, согласно которым работодатели обещают платить больше 100 тысяч рублей в месяц.

Так, стоматологу-ортопеду, с опытом работы от года до трех лет, обещают платить до 300 тысяч. Эта вакансия, кстати, не единственная в городе в сфере стоматологии. Стоматологу-имплантологу одна из частных клиник планирует платить до 200 тысяч, а вот зубному технику несколько меньше – ему сулят до 160 тысяч.

До 260 тысяч рублей предлагают кандидату на должность категорийного менеджера, а вот директору супермаркета обещают до 180 тысяч. Не меньше 200 тысяч в месяц будет получать исполнительный директор группы компаний. Только для этой вакансии требуется высшее техническое образование и опыт управления производственным предприятием от трех лет.

Примерно такую же зарплату обещают инженеру-проектировщику автомобильных дорог – после прохождения испытательного срока. Только на этой вакансии есть одно условие – для этого нужно будет переехать в Южно-Сахалинск.

Одна из компаний Екатеринбурга ищет настоящего волка с Уолл-стрит – вакансия, кстати, так и называется. Ему сулят зарплату до 150 тысяч рублей. все, что нужно будет делать – продавать услуги компании. А опыт работы не обязателен.

Если вы думали, что такие зарплаты могут получать только кандидаты руководящих постов или инженеры, то вы ошиблись. До 150 тысяч обещают платить парикмахеру – в Екатеринбурге открывается московский филиал, который ищет хороших мастеров.

Кстати, не так давно глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, какая средняя зарплата у горожан – она выросла до 51 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU