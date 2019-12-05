2019-12-05T10:18:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге обсудят развитие сферы гостеприимства

С 9 по 10 декабря в Екатеринбурге состоятся обучающие мастер-классы и круглый стол, посвященные вопросам развития индустрии гостеприимства
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

С 9 по 10 декабря в Екатеринбурге состоятся обучающие мастер-классы и круглый стол, посвященные вопросам развития индустрии гостеприимства. Мероприятия организованы Федеральным агентством по туризму и Министерством инвестиций и развития Свердловской области в рамках Премии Свердловской области в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2019»

Участниками встреч выступят представители гостиничного и ресторанного бизнеса, а также эксперты в сфере туризма. В первый день мероприятия состоятся состязания команд под руководством известных шеф-поваров Екатеринбурга Андрея Бова и Романа Калинина, которые выступят в качестве наставников. Участники представят авторские фуршетные блюда уральской и русской кухонь. Обучающий мастер-класс будет проходить 9 декабря в отеле Four Elements.

10 декабря на территории Атриум Палас Отеля состоится круглый стол с участием представителей туристского рынка, отельеров и рестораторов. В рамках дискуссии эксперты поговорят о том, как выделиться среди конкурентов, улучшить сервис, привлечь гостя и создать позитивный имидж. У участников будет возможность получить новые знания, поделиться своим опытом и наладить деловые контакты. В этот же день состоится мастер-класс под руководством именитого шеф-повара, теле- и радиоведущего Ильи Лазерсона. Он ответит на вопросы участников и расскажет о том, как гастрономия влияет на привлечение туристов, и как победить в борьбе за гостя и создать хорошие впечатления от поездки через вкусовые ощущения.

После насыщенной деловой программы, 10 декабря в 18:00, в Театре Эстрады состоится пятая юбилейная торжественная церемония награждения победителей Премии Свердловской области в сфере гостеприимства "Уральская звезда 2019".

Подробности на star-ural.ru

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральскому «волку с Уолл-стрит» обещают платить до 150 тысяч
Прокуратура проверит, почему у жителей свердловского поселка зимой нет отопления
Стать гидом сможет каждый с новым путеводителем по Екатеринбургу
Вскрыли замок, когда никого не было дома: в Екатеринбурге строители украли из «коммуналки» деньги и золото
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»
С пересадкой в Екатеринбурге: в Кольцово прилетела из Праги семья редких обезьянок
«Права получил всего два месяца назад»: на Урале юноша на Hyundai на большой скорости протаранил столб
В Екатеринбурге шестые сутки ищут 11-летнего мальчика с веснушками на лице
Директор Шарташского лесопарка рассказал, как поживает пес, которого цепями приковали к дереву
Пятая победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли француженок
Ждите слякоти на дорогах: в Екатеринбург придут очень теплые выходные
В Пионерском неизвестная машина переехала мужчину, который лежал на земле прямо у дома
Огонь полыхал на площади 420 «квадратов»: в районе свердловского завода произошел сильный пожар
В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях
В Екатеринбурге начальник строительной организации выплатит штраф за допуск неатестованного работника, который погиб
В Екатеринбурге появятся две новые памятные таблички в рамках проекта «Последний адрес»
«Ребенок может просто свариться в кипятке»:в Екатеринбурге нашли опасную детскую площадку, под которой проходят трубы с горячей водой