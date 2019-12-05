В Екатеринбурге обсудят развитие сферы гостеприимства

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-05T10:18:21+03:00

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С 9 по 10 декабря в Екатеринбурге состоятся обучающие мастер-классы и круглый стол, посвященные вопросам развития индустрии гостеприимства. Мероприятия организованы Федеральным агентством по туризму и Министерством инвестиций и развития Свердловской области в рамках Премии Свердловской области в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2019»

Участниками встреч выступят представители гостиничного и ресторанного бизнеса, а также эксперты в сфере туризма. В первый день мероприятия состоятся состязания команд под руководством известных шеф-поваров Екатеринбурга Андрея Бова и Романа Калинина, которые выступят в качестве наставников. Участники представят авторские фуршетные блюда уральской и русской кухонь. Обучающий мастер-класс будет проходить 9 декабря в отеле Four Elements.

10 декабря на территории Атриум Палас Отеля состоится круглый стол с участием представителей туристского рынка, отельеров и рестораторов. В рамках дискуссии эксперты поговорят о том, как выделиться среди конкурентов, улучшить сервис, привлечь гостя и создать позитивный имидж. У участников будет возможность получить новые знания, поделиться своим опытом и наладить деловые контакты. В этот же день состоится мастер-класс под руководством именитого шеф-повара, теле- и радиоведущего Ильи Лазерсона. Он ответит на вопросы участников и расскажет о том, как гастрономия влияет на привлечение туристов, и как победить в борьбе за гостя и создать хорошие впечатления от поездки через вкусовые ощущения.

После насыщенной деловой программы, 10 декабря в 18:00, в Театре Эстрады состоится пятая юбилейная торжественная церемония награждения победителей Премии Свердловской области в сфере гостеприимства "Уральская звезда 2019".

Подробности на star-ural.ru