2019-12-05T09:53:42+03:00
Общество

Стать гидом сможет каждый с новым путеводителем по Екатеринбургу

«МТС» в преддверии новогодних каникул подготовил екатеринбуржцам и гостям уральской столицы новейшее издание «Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску»
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Стать гидом сможет каждый с новым путеводителем по ЕкатеринбургуСтать гидом сможет каждый с новым путеводителем по ЕкатеринбургуФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг в преддверии новогодних каникул подготовил екатеринбуржцам и гостям уральской столицы новейшее издание «Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску».

За восемь прогулок по городу с этой книгой можно изучить трёхсотлетнюю историю Екатеринбурга, побывать в самых интересных его уголках, узнать каким город был раньше, каким стал и каким мог бы стать, если были бы осуществлены прежние дерзкие планы.

«Издание этого путеводителя полностью отвечает концепции всероссийской акции МТС «Культурный код», направленной на сохранение уникальных для территорий культурных ценностей. Своей ежедневной работой МТС помогает миллионам людей, использующим связь, преодолевать любые пространства. Но путешествовать во времени человек может только обладая фантазией и исторической памятью. Единожды пройдя маршрутами этого путеводителя, сравнивая увиденное с иллюстрациями книги, екатеринбуржцы откроют для себя десятки тайн и легенд, накопленных городом за три века своей истории, и в дальнейшем смогут выступать гидами по Екатеринбургу для своих гостей», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Путеводитель по Екатеринбургу и Свердловску – популярное издание, созданное архитектором и краеведом Полиной Ивановой, руководителем арх-группы «Подельники» (спасшей «Белую башню») на основании документов Государственного архива Свердловской области, Областного краеведческого музея и Музея истории Екатеринбурга. Книга насчитывает около 350 страниц и 200 иллюстраций. Это карманная энциклопедия архитектуры города, его исторических вех и людей, в разные годы составлявших его гордость.

«Первый тираж путеводителя был выпущен в 2017 году. За это время книга была переиздана дважды и летом 2019 года она полностью исчезла с книжных полок. Благодаря двум меценатам - компании МТС и магазину подарков «Ель» мы смогли сделать третий тираж - отличный подарок для города к Новому году. В путеводитель внесены изменения - в частности добавлены даты к фотографиям, дополнены истории знаковых объектов, которые успели появиться или исчезнуть из города за это время. Таким образом, на сегодня это самый актуальный путеводитель по Екатеринбургу» – анонсирует выход книги её автор Полина Иванова

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