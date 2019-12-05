«Права получил всего два месяца назад»: на Урале юноша на Hyundai на большой скорости протаранил столб
Минувшим вечером, около 20:15, в Нижнем Тагиле произошла страшная авария, в результате которой погиб молодой парень. 18-летний юноша сидел за рулем своего автомобиля Hyundai, не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.
- Стаж вождения парня составил всего два месяца. Следуя со стороны Карла Либкнехта в сторону Красноармейской, по Космонавтов, он не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
От сильного удара машина превратилась в груду железа. Парня доставали прибывшие на место медики и спасатели. Его срочно госпитализировали в ЦГБ №1, но спасти, к сожалению, не удалось. Спустя два часа от полученных травм он скончался.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сейчас сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. И настоятельно рекомендуют во время плохих погодных условий выбирать соответствующую скорость и воздерживаться от маневров, связанных с выездом на встречную полосу. А водителям с небольшим стажем – вообще временно отказаться от автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU