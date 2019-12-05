В Екатеринбурге шестые сутки ищут 11-летнего мальчика с веснушками на лице

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-05T08:54:06+03:00

Данилов Михаил ушел из дома еще 30 ноября – с тех пор его никто не видел

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В Екатеринбурге полиция шестые сутки ищет 11-летнего Данилова Михаила Муборакшоевича. Мальчик ушел из дома еще 30 ноября – и с тех пор его никто не видел.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика.

Приметы: плотное телосложение, рост 147 сантиметров, светлые волосы и веснушки на лице.

На момент ухода был одет в синюю куртку, темные штаны и берцы.

Всех, кто мог где-то видеть Михаила или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU