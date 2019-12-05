В Екатеринбурге шестые сутки ищут 11-летнего мальчика с веснушками на лице
В Екатеринбурге полиция шестые сутки ищет 11-летнего Данилова Михаила Муборакшоевича. Мальчик ушел из дома еще 30 ноября – и с тех пор его никто не видел.
- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика.
Приметы: плотное телосложение, рост 147 сантиметров, светлые волосы и веснушки на лице.
На момент ухода был одет в синюю куртку, темные штаны и берцы.
Всех, кто мог где-то видеть Михаила или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU