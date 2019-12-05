2019-12-05T07:50:11+03:00
Общество

Директор Шарташского лесопарка рассказал, как поживает пес, которого цепями приковали к дереву

Хозяин обнаружился практически сразу после спасения щенка
Мария Трапезникова
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Пса обнаружили в октябре сотрудники лесопарка. Фото: Артур ЗиганшинПса обнаружили в октябре сотрудники лесопарка. Фото: Артур Зиганшин
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В конце октября мы рассказывали историю породистого пса, которого обнаружили прикованным цепями к дереву в Шарташском лесопарке. Его заметил тогда один из прохожих. Оказалось, что это был щенок – ему не больше года. И этот щенок был очень голодным.

К счастью, пса освободили, накормили, обогрели и отправили на передержку в администрацию парка. И буквально через пару дней обнаружился хозяин.

Пса временно забрали на передержку, обследовали, накормили и обогрели. Фото: Артур Зиганшин

Пса временно забрали на передержку, обследовали, накормили и обогрели. Фото: Артур Зиганшин

- Им оказался сторож законсервированного детского санатория, который на «Изоплите» находится, - рассказал «Комсомолке» директор лесопарка Артур Зиганшин. – Оказалось, пес просто сбежал. Мы вчера к нему ездили, проведали.

Пса зовут Рекс – чувствует он себя хорошо и ответственно несет охранную службу на территории санатория.

Сейчас Рекс сторожит детский санаторий вместе с хозяином. Фото: Артур Зиганшин

Сейчас Рекс сторожит детский санаторий вместе с хозяином. Фото: Артур Зиганшин

ИСТОЧНИК KP.RU

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