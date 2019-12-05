Пятая победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли француженок

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-05T07:20:38+03:00

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Накануне состоялся матч между уральской сборной УГМК и французской «Бурж Баскет». Наша команда уже с самого начала игры действовала от защиты, но и в нападении они преуспели. Уже в стартовой четверти они обеспечили себе 12-очковый отрыв, который к большому перерыву смогли довести до двукратного значения – 50:25.

- Впрочем, переведя дух в большом перерыве, «Бурж» предпринял попытку оказать действенное сопротивление, но смог по ходу третьей четверти отыграть всего лишь одно очко отставания, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Заключительный временной отрезок прошел за явным преимуществом УГМК.

Фото: БК УГМК

Итоговый счет составил 86:47 в пользу уральских «лисиц».

- Счет сегодня не являлся реальным результатом. «Бурж» - очень хорошая команда с хорошим тренером, я бы сказал, классическая европейская команда, - поделился мыслями после матча Мигель Мендес, главный тренер УГМК. – И у них, я думаю, было много проблем с ротацией из-за отсутствия в Екатеринбурге опытных игроков. Мы должны быть готовы к ответному матчу.

Фото: БК УГМК

Ближайшая игра «лисиц» пройдет в рамках группового этапа Евролиги 11 декабря, в Турции.

Фото: БК УГМК

ИСТОЧНИК KP.RU