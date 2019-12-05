Ждите слякоти на дорогах: в Екатеринбург придут очень теплые выходные

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-05T06:40:37+03:00

В Екатеринбург придет слишком теплая для декабря погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Только-только столицу Урала окутало новеньким, чистеньким, белым снежком и установилась комфортная минусовая погода, как тут к выходным в город врывается потепление. Так что слякоть и грязь на дорогах неминуемы. К слову, первая половина всей следующей недели тоже будет слишком теплой для декабря.

Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предсказали на ближайшие дни.

В четверг, 5 декабря, еще подержится минусовая температура. Днем столбики термометров опустятся до -10, осадков не ожидается.

В ночь на пятницу, 6 декабря, похолодает до -11 – а в некоторых районах и до -15. Кое-где может пройти небольшой снег. Днем резко потеплеет – до 0…+2 и пройдет мокрый снег вперемешку с метелью. Так что готовьтесь к грязи. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/сек.

В ночь на субботу, 7 декабря, похолодает до -2…-4 и пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до +1. Ожидается мокрый снег и на дорогах гололедица. Порывы ветра достигнут 15 м/сек.

Фото: скриншот с сайта Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo, такие «погодные качели» продлятся в Екатеринбурге до следующего четверга, 12 декабря. Днем будет преимущественно 0…-2, а по ночам -3…-12.

ИСТОЧНИК KP.RU