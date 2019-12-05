В Пионерском неизвестная машина переехала мужчину, который лежал на земле прямо у дома

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-05T06:22:19+03:00

Он полученных травм он скончался еще до приезда «скорой»

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Накануне вечером в Пионерском поселке Екатеринбурга, по переулку Шадринский, 14/1, в 19:33, произошла серьезная авария, в результате которой погиб пешеход. А водитель с места ДТП поспешил скрыться.

- По предварительной информации неустановленный водитель на неустановленной машине двигался по переулку со стороны Блюхера. При въезде во двор дома допустил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Личность пешехода тоже неизвестна. По словам сотрудников Госавтоинспекции, на вид ему около 50 лет. От полученных в результате наезда машины травм он скончался, еще до приезда скорой помощи.

- Мужчина была одет в одежду темных цветов, без светоотражающих элементов, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – На месте сотрудниками полиции составлены все необходимые документы и опрошены возможные очевидцы.

Все причины аварии будет установлены в ходе расследования. Госавтоинспекция еще раз просит всех пешеходов быть предельно внимательными и сконцентрированными во время движения – особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU