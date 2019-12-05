Огонь полыхал на площади 420 «квадратов»: в районе свердловского завода произошел сильный пожар

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-05T06:06:21+03:00

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Минувшим вечером в Свердловской области на территории завода «Уралэлектромедь», что в Верхней Пышме, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение в 20:55.

- В районе завода на площади в 420 «квадратов» горело модульное сооружение, принадлежащее подрядной организации и размещенное на временно арендуемой территории, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Для координации действий пожарно-спасательных подразделений на месте развернули штаб пожаротушения.

Фото: сообщество "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На месте пожара работало 58 спасателей на 20 спецмашинах. С огнем им удалось справиться через 40 минут – к 21:40. По данным МЧС, во время ЧП никто не пострадал.

Кстати, спасатели уже не первый раз приезжают по вызову на этот завод. В октябре в медеплавильном цехе разлилась жидкая медь из печи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747869" frameborder="0"></iframe> На территории Свердловского завода произошел сильный пожар / майор внутренней службы Сероб Хачатурян, начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU