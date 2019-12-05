Огонь полыхал на площади 420 «квадратов»: в районе свердловского завода произошел сильный пожар
Минувшим вечером в Свердловской области на территории завода «Уралэлектромедь», что в Верхней Пышме, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение в 20:55.
- В районе завода на площади в 420 «квадратов» горело модульное сооружение, принадлежащее подрядной организации и размещенное на временно арендуемой территории, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Для координации действий пожарно-спасательных подразделений на месте развернули штаб пожаротушения.
Фото: сообщество "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
На месте пожара работало 58 спасателей на 20 спецмашинах. С огнем им удалось справиться через 40 минут – к 21:40. По данным МЧС, во время ЧП никто не пострадал.
Кстати, спасатели уже не первый раз приезжают по вызову на этот завод. В октябре в медеплавильном цехе разлилась жидкая медь из печи.
На территории Свердловского завода произошел сильный пожар / майор внутренней службы Сероб Хачатурян, начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU