В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях
Коротецкий Сергей пропал в городе Карпинск
Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
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В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях. 38 - летний Коротецкий Сергей Юрьевич пропал в городе Карпинск пятого ноября.
- Он был одет в черную ветровку, черное трико, черная футболка и серые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 180 см. Телосложение: xудощавое Цвет глаз: голубые Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка
Если у вас есть какая-то информация о возможном местонахождении Коротецкого Сергея, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Юлии: 8-904-163-99-57.
ИСТОЧНИК KP.RU