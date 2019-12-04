СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-04T19:49:08+03:00

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В Свердловской области месяц ищут мужчину с тату на предплечьях. 38 - летний Коротецкий Сергей Юрьевич пропал в городе Карпинск пятого ноября.

- Он был одет в черную ветровку, черное трико, черная футболка и серые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 180 см. Телосложение: xудощавое Цвет глаз: голубые Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Если у вас есть какая-то информация о возможном местонахождении Коротецкого Сергея, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Юлии: 8-904-163-99-57.

ИСТОЧНИК KP.RU