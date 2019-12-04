СЕГОДНЯ 19:35 2019-12-04T19:35:59+03:00

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В Екатеринбурге начальник строительной организации выплатит штраф за допуск неатестованного работника, который погиб. Его обвиняли в нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчину ударило током в автомобильном кране. Трагедия произошла 15 сентября в прошлом году на улице Гражданской.

- Начальник участка, ответственный за безопасное производство работ при реконструкции Макаровского моста, допустил работника к выполнению задания, не обусловленного его трудовыми обязанностями (подозреваемый допустил обслуживание автомобильного крана рабочим, не обученным и неаттестованным на стропальщика). Вследствие этого, в результате поражения электрическим током, рабочему были причинены телесные повреждения, от которых пострадавший погиб, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

После того как обвиняемый признал свою вину, раскаялся и возместил вред потерпевшим, уголовное дело прекратили и назначили ему судебный штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU