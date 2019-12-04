2019-12-04T19:13:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге появятся две новые памятные таблички в рамках проекта «Последний адрес»

Их установят на улицах 8 Марта и Малышева, 2Б
Алина СУРИНА
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Церемония установки памятной таблички В.М. Тарику Фото: общество «Мемориал»Церемония установки памятной таблички В.М. Тарику Фото: общество «Мемориал»
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В Екатеринбурге появятся две новые памятные таблички в рамках проекта «Последний адрес» о жертвах советских политических репрессий 1930-1940-х годов. Их установят в эту субботу, 7 декабря.

Первую мемориальную табличку установят на фасад дома № 1 по улице 8 марта. Церемония начнется в полдень. Здесь жил служащий Александр Николаевич Жилинский, работавший управляющим конторы «Главрезина». Его арестовали 21 января 1937 года и расстреляли 4 мая 1937 года как «участника контрреволюционной троцкистской организации».

В 14.00 по адресу улица Малышева, 2Б будет установлена мемориальная табличка в память о юристе, начальнике следственного отдела прокуратуры Свердловской области Петре Федоровича Рябове,

- Его расстреляли 13 января 1938 года по обвинению в причастности к «вскрытой на Урале контрреволюционной террористической организации правых», которая «основной своей задачей ставит насильственное устранение руководства ЦК ВКП(б) и Советского правительства с тем, чтобы обеспечить приход к власти правых и троцкистов», - рассказали в обществе «Мемориал».

В 1950-х они оба уральца, чьи таблички установят на стены домов, были посмертно реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

Екатеринбург присоединился к проекту «Последний адрес» в августе 2016 года. Цель этой акции увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память о погибшем на стене дома, где он жил до своей гибели, устанавливается маленькая табличка «Последнего адреса». В Екатеринбурге их уже 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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