2019-12-04T18:05:44+03:00
Общество

Три человека и один кот: «КП-Екатеринбург» подводит итоги ноябрьских конкурсов в группе ВКонтакте

Победителей выбирали по количеству лайков
Алина СУРИНА
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Котик по имени Цитрус, завоевавший сердца наших подписчиков Фото: соцсетиКотик по имени Цитрус, завоевавший сердца наших подписчиков Фото: соцсети
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«КП-Екатеринбург» подводит итоги ноябрьских конкурсов в группе ВКонтакте. Они проходят каждую неделю. Победители выбирались по количеству лайков. Принять участие мог любой подписчик нашей группы.

Кристина Киселева «Самая очаровательная мамочка ноября» Фото: соцсети

Кристина Киселева «Самая очаровательная мамочка ноября» Фото: соцсети

В ноябре победителями конкурсов стали три человека и один кот: Артем Акимов победил в номинации «Мистер Фитнес», Кристина Киселева стала лучшей мамой ноября, а Галина Пересадина стала лучшей в номинации «Мисс Ноябрь». В конкурсе на самого очаровательного кота победил кот Цитрус. Кстати, сейчас он ищет новых хозяев.

Галина Пересадина «Мисс Ноябрь по версии КП» Фото: соцсети

Галина Пересадина «Мисс Ноябрь по версии КП» Фото: соцсети

Вступайте в нашу группу ВК и участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах!

Артём Акимов «Мистер Фитнес по версии КП» Фото: соцсети

Артём Акимов «Мистер Фитнес по версии КП» Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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