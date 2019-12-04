Три человека и один кот: «КП-Екатеринбург» подводит итоги ноябрьских конкурсов в группе ВКонтакте

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-04T18:05:44+03:00

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«КП-Екатеринбург» подводит итоги ноябрьских конкурсов в группе ВКонтакте. Они проходят каждую неделю. Победители выбирались по количеству лайков. Принять участие мог любой подписчик нашей группы.

Кристина Киселева «Самая очаровательная мамочка ноября» Фото: соцсети

В ноябре победителями конкурсов стали три человека и один кот: Артем Акимов победил в номинации «Мистер Фитнес», Кристина Киселева стала лучшей мамой ноября, а Галина Пересадина стала лучшей в номинации «Мисс Ноябрь». В конкурсе на самого очаровательного кота победил кот Цитрус. Кстати, сейчас он ищет новых хозяев.

Галина Пересадина «Мисс Ноябрь по версии КП» Фото: соцсети

Вступайте в нашу группу ВК и участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах!

Артём Акимов «Мистер Фитнес по версии КП» Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU