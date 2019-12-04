Хотела пуховик, а получила испорченные нервы: нижегородка обвинила екатеринбурженку в мошенничестве на «Авито»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-04T17:23:14+03:00

Женщина заказала у нее одежду, а та взяла деньги и пропала

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Жительница Нижегородской области пожаловалась на мошенничество на сайте бесплатных объявлений. Оксана Зимина мечтала купить пуховик, подходящий вариант нашла на «Авито». Продавцом оказалась екатеринбурженка по имени Юлия и женщина написала ей. Свердловчанка предложила отправить товар по почте, но деньги вперед.

- Я перечислила Юлии 1200 рублей 27 ноября. Она сказала, что отправила пуховик в тот же день. Когда попросила выслать мне индификатор отслеживания, она его не предоставила, - поделилась с «Комсомолкой» Оксана. – Юлия сослалась на то, что чек порвал ребенок и показать его не может. Но тут же меня успокоила, мол посылка придет 3 декабря.

Фото: предоставлено Оксаной Зиминой

Фото: предоставлено Оксаной Зиминой

В назначенный день пуховик так и не пришел, а продавец перестала выходить на связь и везде заблокировала покупательницу. Позже нижегородка узнала, в интернете уже несколько человек жаловались на обман Юлии. Женщина также пропадала после того, как брала деньги.

- От ее знакомых я узнала ее место жительства, потом позвонила в ближайшее почтовое отделение. Там сказали, что на мой адрес ничего не отправляли, - жалуется покупательница.

Оксана намерена подождать еще, но в полицию идти не собирается. Боится, что из 1200 рублей никто разбираться даже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU