СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-04T17:19:23+03:00

Ее личность сейчас устанавливают следователи и сотрудники полиции

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В Екатеринбурге женщина погибла после падения с шестого этажа. Трагедия произошла сегодня вечером на ЖБИ в доме на Сиреневом бульваре, 21. По словам очевидцев, к женщине вчера вызывали скорую помощь. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах она погибла.

-Следователи проводят опросы, тело будет направлено на вскрытие, все обстоятельства выясняются, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, на вид женщине около 50 лет. Сейчас сыщики уголовного розыска и участковый проводят поквартирный обход для установления ее личности.

ИСТОЧНИК KP.RU