СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-04T16:33:18+03:00

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Свердловское правительство сохранит дачи ученых на Шарташе. Срок их эксплуатации продлили до согласования застройки Шарташского лесопарка. Кроме того, в министерстве промышленности и науки рассмотрят предложение директора парка Артура Зиганшина по созданию на базе дач лагеря юных натуралистов, в которых могли бы работать сотрудники УрО РАН, отдыхающие на дачах. Документ об этом опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- После моего запроса отсовещались аж три министерства. И они согласились, что пока что место отдыха закрывать нецелесообразно, а в идеале самые крепкие домики следует сохранить. Остается убедить в этом балансодержателя, - написал на своей странице в Facebook Андрей Альшевских.

Фото: alshevskix.livejournal.com

Сохранить дачи ученых на неопределенный срок решили, чтобы пустующие домики не грабили, не поджигали и не совершали других правонарушений. Ранее Андрей Альшевских сообщал, что дачи, в которых отдыхают действующие и бывшие сотрудники Академии наук, законсервируют с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU