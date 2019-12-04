Во всем виноваты плохие дороги: в Свердловской области выросло число смертельных ДТП

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-04T15:04:14+03:00

Больше всего аварий стало происходить в Кушвинском и Талицком районах

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В некоторых районах Свердловской области число смертельных ДТП выросло на 140-150%. А все это из-за плохого состояния дорог. К таким выводам пришли во время совещания по реализации нацпроектов в регионе при полпреде президента России в УрФО Николае Цуканове.

Согласно словам советника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Елены Симоненко, больше 87% уральцев недовольны качеством дорог. Более-менее приемлемыми считаются трассы Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Так, в Качканарском ГО количество аварий со смертельным исходом, по сравнению с прошлым годом, увеличилось сразу на 60%. Но больше всего эта цифра за год возросла в Талицком ГО (на 140%) и Кушвинском ГО (на 150%).

Помимо этого, увеличилось количество ДТП с пострадавшими в Артинском и Качканарском ГО – на 32% и 34% соответственно. А вот в Кушвинском районе число таких аварий возросло на 76%.

На этом же заседании Цуканов назвал три основных проблемы Свердловской области. Две из них - экология и медицина.

ИСТОЧНИК KP.RU