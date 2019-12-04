2019-12-04T15:04:14+03:00
Общество

Во всем виноваты плохие дороги: в Свердловской области выросло число смертельных ДТП

Больше всего аварий стало происходить в Кушвинском и Талицком районах
Мария Трапезникова
Поделиться:
Больше 87% уральцев недовольны качеством дорогБольше 87% уральцев недовольны качеством дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В некоторых районах Свердловской области число смертельных ДТП выросло на 140-150%. А все это из-за плохого состояния дорог. К таким выводам пришли во время совещания по реализации нацпроектов в регионе при полпреде президента России в УрФО Николае Цуканове.

Согласно словам советника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Елены Симоненко, больше 87% уральцев недовольны качеством дорог. Более-менее приемлемыми считаются трассы Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Так, в Качканарском ГО количество аварий со смертельным исходом, по сравнению с прошлым годом, увеличилось сразу на 60%. Но больше всего эта цифра за год возросла в Талицком ГО (на 140%) и Кушвинском ГО (на 150%).

Помимо этого, увеличилось количество ДТП с пострадавшими в Артинском и Качканарском ГО – на 32% и 34% соответственно. А вот в Кушвинском районе число таких аварий возросло на 76%.

На этом же заседании Цуканов назвал три основных проблемы Свердловской области. Две из них - экология и медицина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловское правительство сохранит дачи ученых на Шарташе
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за нелегальной стройки «Атомстройкомплекса»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 19,1% в январе-ноябре
На Урале прокуратура вернула повару детсада работу
В Екатеринбурге на 150 метров перенесут остановку «Дом кино»
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назвал три главных проблемы Свердловской области
ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России - 2019»
Екатеринбург заставят синими урнами на 730 тысяч рублей
В рублях и долларах: «безработные» пассажиры пытались вывезти из Екатеринбурга больше двух миллионов
В Екатеринбурге пропавшего таксиста обнаружили в больнице
В Екатеринбурге таксист «разул» две машины, а потом продал колеса в Интернете
Россиянам дали шанс накопить на достойную пенсию
В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке
Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет
На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф