В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за нелегальной стройки «Атомстройкомплекса»
Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту стройки седьмой очереди ЖК «Северное сияние» на пересечении улиц Кузнецова – Кировградская. Выяснилось, что у застройщика отсутствует разрешение на строительство.
Кроме этого застройщик не уведомил о начале работ Госстройнадзор.
Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
- Данный земельный участок принадлежит корпорации «Атомстройкомплекс». О том, что строительство производится именно этим застройщиком, также рассказали сотрудники ЧОПа и крановщик, - отметили в надзорном ведомстве.
Согласно проекту, высота дома составит 27 этажей. Получить комментарий в пресс-службе «Атомстройкомплекса» на момент публикации не удалось, на звонок корреспондента «КП» никто не ответил.
ИСТОЧНИК KP.RU