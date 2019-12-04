В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за нелегальной стройки «Атомстройкомплекса»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-04T14:48:36+03:00

Речь идет о седьмой очереди ЖК «Северное сияние»

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту стройки седьмой очереди ЖК «Северное сияние» на пересечении улиц Кузнецова – Кировградская. Выяснилось, что у застройщика отсутствует разрешение на строительство.

Кроме этого застройщик не уведомил о начале работ Госстройнадзор.

Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

- Данный земельный участок принадлежит корпорации «Атомстройкомплекс». О том, что строительство производится именно этим застройщиком, также рассказали сотрудники ЧОПа и крановщик, - отметили в надзорном ведомстве.

Согласно проекту, высота дома составит 27 этажей. Получить комментарий в пресс-службе «Атомстройкомплекса» на момент публикации не удалось, на звонок корреспондента «КП» никто не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU