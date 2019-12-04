Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 19,1% в январе-ноябре

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-04T14:34:42+03:00

В январе-ноябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 280,5 тыс. контейнеров ДФЭ

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В январе-ноябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 280,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 174,3 тыс. ДФЭ (+18%), в экспортном – 106,1 тыс. ДФЭ (+20,9%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-ноябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% и составила 205,2 тыс. ДФЭ (перевезено 3,9 млн тонн грузов, +18,5%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 41,1 тыс. ДФЭ (+21,2% к уровню одиннадцати месяцев 2018 года);

· черные металлы – 12,7 тыс. (+24,9%);

· лесные грузы –25,6 тыс. (+18%);

· бумага – 25,2 тыс. (–3,1%);

· цветные металлы – 16,1 тыс. (–0,4%);

· химикаты и сода – 58,4 тыс. (+40,3%);

· строительные грузы –3,9 тыс. (+5,6%);

· огнеупоры – 5,8 тыс. (+14,4%);

· метизы – 5,3 тыс. (+2,7%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-ноябре 2019 года было перевезено 4 млн 534,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.